Todde sfida i giudici | se ne facciano una ragione continueremo a governare

Alessandra Todde non si tira indietro e lancia un messaggio forte: "Continueremo a governare, che se ne facciano una ragione!" In un clima politico sempre più teso e imprevedibile, la governatrice della Sardegna sfida i giudici, sottolineando la sua determinazione. Questo episodio evidenzia come le battaglie legali stiano diventando parte integrante del panorama politico italiano, dove la resilienza è la chiave per rimanere al potere. La domanda è: fino a che punto ci si può

“Dimettermi? Chiunque mi conosca sa che è assolutamente un’assurdità” Alessandra Todde non si arrende. Dopo il ricorso (respinto) contro l’ordinanza di decadenza e la decisione di impugnare la sentenza, la governatrice della Sardegna rincara la dose: “Noi stiamo governando: se ne facciano una ragione, continueremo a governare. Siamo da diversi mesi in ballo su questo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Todde sfida i giudici: “se ne facciano una ragione, continueremo a governare”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessandra Todde sfida i giudici: Governo io, fatevene una ragione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Todde, anche per i giudici è decaduta ma lei non molla e la sinistra prova a salvarla

Come scrive iltempo.it: Altri tempi, quando il M5S salutava qualsiasi sentenza della Magistratura con un’ovazione. Quando pure un semplice avviso di garanzia portava ...

Batosta per la Todde: respinto il ricorso della governatrice. Cosa succede ora

Da msn.com: La presidente della Regione Sardegna a rischio decadenza. La palla passa al consiglio regionale e alla Corte Costituzionale. Todde: "Vado avanti, facciamo ricorso" ...

Decadenza, Todde: «Rispetto i giudici ma non condivido: impugno la sentenza e vado avanti»

Come scrive unionesarda.it: La presidente della Regione dopo il rigetto del ricorso: «Verdetto con numerosi punti discutibili e controversi: io continuo a lavorare» ...