Todaro torna a Ballando cosa era successo con Milly Carlucci? Avevano litigato?

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle, un gesto che segna una nuova era di riappacificazione dopo il suo addio nel 2021. Con l’avvicinarsi della ventesima edizione, la reunion con Milly Carlucci è un chiaro segnale di rinnovamento in un mondo televisivo sempre più competitivo. Questo ritorno non solo riaccende la passione per il ballo, ma invita a riflettere su quanto le relazioni possano evolversi anche nel tumultuoso panorama dello spettacolo. Non perdere l’em

Un ritorno che fa rumore e che sa di riappacificazione: Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle dopo un'uscita di scena che, nel 2021, aveva lasciato dietro di sé più di un interrogativo. Milly Carlucci, volto storico e anima del programma di Rai 1, ha deciso di riaccogliere il suo ex pupillo proprio alla vigilia della ventesima edizione del dance show più seguito della televisione italiana. La notizia è diventata ufficiale in vista della finale di Sognando Ballando, dove Todaro tornerà a calcare la pista con la stessa eleganza di sempre. Una mossa che ha sorpreso molti, anche per il modo in cui il ballerino lasciò lo show tre anni fa, passando ad Amici di Maria De Filippi in modo piuttosto repentino e, secondo alcuni, poco trasparente.

Raimondo Todaro torna a Ballando Con Le Stelle dopo aver lasciato il programma nel 2021

Raimondo Todaro torna a Ballando Con Le Stelle dopo la sua uscita nel 2021. Con lui, l'ex ballerina Samanta Togni parteciperĂ alla finale di Sognando Ballando Con Le Stelle.

