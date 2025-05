Tiziana Laureti prima donna rettrice dell' Unitus | L' ateneo sia motore dello sviluppo della Tuscia

Tiziana Laureti ha fatto la storia diventando la prima donna rettrice dell'Università degli Studi della Tuscia. Con una visione ambiziosa, punta a trasformare l'ateneo in un motore di sviluppo per il territorio, enfatizzando l'identità e le eccellenze locali. Questo è un passo significativo non solo per l'Unitus, ma anche per il ruolo delle donne nella leadership accademica. È ora di dare voce a una nuova era educativa!

"Vorrei guidare l'Unitus verso una nuova fase di sviluppo, di crescita e di conseguimento di rilevanti obiettivi". Tiziana Laureti ha una visione chiara del futuro dell'ateneo viterbese. Una visione che passa attraverso il "rafforzare l'identità dell'Unitus, valorizzare le qualità che già.

Unitus verso la prima rettrice donna? Tiziana Laureti candidata

L'Università della Tuscia si appresta a vivere un momento storico con la candidatura di Tiziana Laureti, la prima donna a concorrere per il ruolo di rettrice.

