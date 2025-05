Tim Summer Hits 2025 | la scaletta delle serate

I Tim Summer Hits 2025 si preparano a trasformare Piazza del Popolo in un palcoscenico di emozioni dal 7 al 10 giugno! Con oltre 80 artisti, la rassegna celebra il potere della musica di unire generazioni diverse. Non perderti l'occasione di vedere leggende come Patty Pravo e Orietta Berti insieme a talenti emergenti: è un festival che riflette il trend crescente di valorizzare il patrimonio musicale italiano. Pronto a ballare sotto le stelle?

I Tim Summer Hits sono pronti ad accendere l’estate romana con quattro serate all’insegna della musica e del divertimento. Sul palco di Piazza del popolo, dal 7 al 10 giugno, ci saranno piĂą di 80 artisti che promettono di soddisfare tutti i gusti: ci saranno grandi icone italiane come Patty Pravo, Orietta Berti o Iva Zanicchi e giovani stelle, tra cui il vincitore di Sanremo Giovani Settembre e il secondo classificato di Amici TrigNO. Oltre ovviamente a star come Achille Lauro, Annalisa, Gaia, Francesco Gabbani, Olly e tanti altri. La scaletta e la suddivisione dei cantanti nelle varie serate non è ancora disponibile, ma uscirĂ prima dell’evento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tim Summer Hits 2025: la scaletta delle serate

TIM Summer Hits, la grande musica dell'estate 2025, torna a Roma per 4 serate

Tim Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma con quattro serate imperdibili a Piazza del Popolo.

