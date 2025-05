Ticket sanitari non pagati Forza Italia | Tre milioni persi e recupero inefficiente

Un buco di oltre 3 milioni di euro nei ticket sanitari non pagati è un campanello d'allarme per la salute pubblica in Emilia-Romagna. Dal 2018, l'Ausl di Reggio ha visto crescere un debito che mette in discussione l'efficacia del sistema sanitario. In un periodo in cui la sostenibilità della sanità è al centro del dibattito, questa inefficienza potrebbe compromettere servizi cruciali per i cittadini. È tempo di riflettere su come migliorare il recupero delle entrate!

Dal 2018 al 31 dicembre 2024, più di 3 milioni e 266mila euro di ticket sanitari non pagati si sono accumulati nei conti dell'Ausl di Reggio. Lo si apprende dallo studio svolto da Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. Come riporta il Resto del Carlino, però, non si tratta della cifra peggiore: Reggio si posiziona al settimo posto dopo Bologna, Piacenza, Modena, l'Ausl unica Romagna, l'Ausl e l'azienda ospedaliera di Ferrara. Il problema è che il sistema di recupero dei ticket non pagati non è omogeneo su tutto il territorio. Nella provincia di Reggio, per esempio, è gestito interamente dal personale interno, con verifica mensile delle posizioni debitorie, un primo avviso bonario sul Fse e quindi una raccomandata AR di sollecito dopo 2 mesi, con l'addebito delle spese postali al cittadino e l'intimazione al pagamento entro 30 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ticket sanitari non pagati, Forza Italia: "Tre milioni persi e recupero inefficiente"

Raccolta firme contro i ticket sanitari

Curarsi è un diritto fondamentale per tutti i cittadini. Con questa convinzione, la parlamentare Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale Luca Pestelli, entrambi di Fratelli d’Italia, promuovono una campagna di raccolta firme contro i ticket sanitari.

