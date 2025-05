Ti ricordi… il Vicenza di Guidolin e del presidente Dalle Carbonare | Ricordo la gioia ricordo tutto È stata un’emozione incredibile

Il Vicenza di Guidolin e del presidente dalle Carbonare rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi. La gioia di quel 4-1 contro il Perugia, con Murgita protagonista, è un ricordo che riaccende la passione calcistica di un'intera generazione. Oggi, mentre il calcio italiano vive un periodo di grande trasformazione, quel sogno di Serie A sembra più vicino che mai. Rivivere quelle emozioni ci ricorda che la speranza non muore mai. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia?

Murgita, Murgita e ancora Murgita per il 4 a 1 contro il Perugia alla terz'ultima in casa. E Murgita ancora ad aprire le danze una settimana dopo a Verona contro il Chievo: un'altra vittoria per 4 a 1 che consegnerà la Serie A al Vicenza dopo sedici anni. "Cosa mi evoca il ricordo di quei giorni? Il tutto, semplicemente il tutto ". A dirlo è Pieraldo Dalle Carbonare, il presidente di quel Vicenza, che aveva rilevato la squadra nel 1989. Quattro anni per arrivare in B, poi una buona stagione con Ulivieri alla guida che vale un decimo posto: "Io l'avrei confermato, ma lui non accettò il rinnovo: sapeva che avevo le casse vuote dopo quattro anni di Serie C e mi disse 'Presidente, lei non ha la disponibilità per cambiare la squadra, perciò deve cambiare allenatore '.