Ti presento i Miei 4 Data di uscita Trama e il ruolo sorprendente di Ariana Grande!

La saga demenziale di "Ti presento i miei" si arricchisce di un quarto capitolo, pronto a conquistare le sale cinematografiche! Con una data di uscita imminente, il film promette risate a non finire. Ma la vera sorpresa? Il ruolo sorprendente di Ariana Grande, che si unisce al cast in un modo del tutto inaspettato. Sarà in grado di farci ridere e cantare allo stesso tempo? Prepara i popcorn!

Ti Presento i Miei 4 | Ariana Grande entra nel cast

Grande notizia nel mondo del cinema: Ariana Grande entra a far parte del cast di "Ti Presento i Miei 4"! Dopo il successo di "Wicked", la pop star si prepara a conquistare anche il grande schermo con questa attesissima commedia.

Ariana Grande entra nel cast di Ti Presento i Miei 4

Ariana Grande si unisce al cast di Ti presento i miei 4

