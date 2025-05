Ti Presento i Miei 4 | Ariana Grande entra nel cast

Grande notizia nel mondo del cinema: Ariana Grande entra a far parte del cast di "Ti Presento i Miei 4"! Dopo il successo di "Wicked", la pop star si prepara a conquistare anche il grande schermo con questa attesissima commedia. La sua presenza non solo promette di attirare fan sfegatati, ma segna anche un trend di artisti musicali che si cimentano con successo nella recitazione. Non perdere il colpo!

La pop star mondiale Ariana Grande è entrata a far parte del cast del già annunciato Ti Presento i Miei 4. Reduce dalla candidatura agli Oscar 2025 per il film Wicked Parte 1, e prossima a tornare al cinema con la seconda parte, la stella della musica Ariana Grande ha trovato il suo nuovo film nell’annunciato quarto capitolo della saga Meet the Parents (da noi Ti Presento i Miei), in un ruolo al momento misterioso. La notizia è stata confermata quest’oggi da un articolo del The Hollywood Reporter. La fonte ha inoltre riferito che Blythe Danner e Teri Polo, protagoniste nella trilogia originale assieme a Ben Stiller e Robert De Niro, dovrebbero tornare anche in Ti Presento i Miei 4, anche se non sono noti i dettagli delle trattative. 🔗 Leggi su Universalmovies.it