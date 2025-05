Thuram Inter crescita esponenziale anche grazie a Inzaghi! Oggi il club non si siederebbe al tavolo per cederlo nemmeno per…

La crescita esponenziale di Marcus Thuram dimostra come l'Inter stia investendo intelligentemente nel futuro. Sotto la guida di Inzaghi, il talentuoso attaccante ha saputo brillare, trasformandosi in una pedina indispensabile. Oggi il club non lo cederebbe nemmeno per una cifra da capogiro! Questa scelta non solo rafforza la squadra, ma segna anche un trend nel calcio: puntare su giovani talenti a costo zero è la chiave per un successo sostenibile.

Thuram Inter, crescita esponenziale anche grazie a Inzaghi! Oggi il club non si siederebbe al tavolo per. Svelata la valutazione. Marcus Thuram è certamente una delle migliori operazione portate a termine dagli uomini del calciomercato Inter nelle ultime stagioni. Acquistato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, grazie al suo impegno e alle sue doti, oltre al lavoro meticoloso e tattico di Simone Inzaghi, l’attaccante francese è diventato un centravanti di livello mondiale. Lo testimonia la valutazione che ne fa adesso il club meneghino. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, qualora dovessero presentarsi dei club interessati a lui in estate, i nerazzurri non si siederebbero nemmeno al tavolo per cifre inferiori agli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, crescita esponenziale anche grazie a Inzaghi! Oggi il club non si siederebbe al tavolo per cederlo nemmeno per…

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

