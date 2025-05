Thom Yorke dei Radiohead | “Condanno l’estremismo di Israele e Nethanyahu e Hamas che non rilascia gli ostaggi”

Thom Yorke, voce iconica dei Radiohead, rompe il silenzio sui conflitti in Medio Oriente, condannando l'estremismo di Netanyahu e Hamas. In un momento storico in cui la musica e la politica si intrecciano sempre di più, le parole dell'artista risuonano come un appello alla pace e alla giustizia. La sua posizione stimola una riflessione profonda: come possiamo, noi tutti, contribuire a un mondo migliore?

Thom Yorke ha rilasciato una dichiarazione sui social riguardo la sua posizione su Israele, criticando Nethanyahu e contro Hamas. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Thom Yorke dei Radiohead: “Condanno l’estremismo di Israele e Nethanyahu e Hamas che non rilascia gli ostaggi”

