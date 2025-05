Thiago Motta rientra nel valzer delle panchine? L’ex Juve nel mirino di quella big | può tornare subito in Serie A L’indiscrezione

Thiago Motta è pronto a tornare sotto i riflettori della Serie A! L’ex Juventus potrebbe essere il nome caldo per l’Atalanta nel dopo-Gasperini. In un contesto calcistico in costante evoluzione, l’arrivo di nuovi allenatori può cambiare le sorti delle squadre. La curiosità? Motta ha già dimostrato di avere idee brillanti e un gioco propositivo. Sarà lui a scrivere il prossimo capitolo del valzer delle panchine?

Thiago Motta rientra nel valzer delle panchine? Ecco da dove potrebbe ripartire l’allenatore ex Juventus dopo l’esonero. Nel valzer delle panchine in Serie A potrebbe rientrare anche Thiago Motta. Come riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato, l’allenatore ex Juventus è sulla lista dell’ Atalanta per il dopo Gasperini. Il tecnico ha rifiutato la Juve per la Roma, mentre il club bergamasco starebbe pensando proprio all’ex allenatore dei bianconeri. Si attendono ora nuovi sviluppi: sono giorni decisivi anche per la panchina dell’ Atalanta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta rientra nel valzer delle panchine? L’ex Juve nel mirino di quella big: può tornare subito in Serie A. L’indiscrezione

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO

Nella recente puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi analizzano l'impatto di Randal Kolo Muani sotto la guida di Tudor, evidenziando le differenze rispetto a Thiago Motta.

Thiago Motta-Milan, tifosi rossoneri in rivolta sui social

Si legge su tuttojuve.com: Thiago Motta, allenatore esonerato dalla Juventus lo scorso marzo, sarebbe adesso tra i papabili per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. La notizia non è di certo ...

Milan tra Italiano, Allegri e Motta: il valzer di nomi per la panchina infiamma i social e scatena nuove critiche

Da sport.virgilio.it: Tifosi spaccati sulle soluzioni valutate dalla dirigenza alla questione allenatore: nessuno dei candidati convince a pieno i supporter rossoneri ...