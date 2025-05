Theo Hernandez Juve finisce l’incontro tra il Milan e l’agente del francese | trovata una base d’intesa per la cessione! Ultimissime

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe prendere una piega inaspettata: il terzino francese è sempre più vicino a lasciare il Milan per approdare in Arabia Saudita. Questo trasferimento non solo segna un addio alla Serie A, ma si inserisce in un trend crescente di calciatori europei che scelgono il Medio Oriente per nuove sfide e contratti faraonici. Una mossa strategica che potrebbe ridefinire il panorama calcistico! Resta sintonizzato!

Theo Hernandez Juve, il francese può salutare sia il Milan che la Serie A! Trovata un’intesa di base per la cessione del francese in Arabia. È terminato da poco l’ incontro tra il Milan e il procuratore di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon. E l’esito sembra condurre il terzino francese lontano dai rossoneri e dalla Serie A. Stando a quanto espresso sul proprio profilo X da Daniele Longo, il Diavolo e l’entourage del giocatore hanno trovato una base d’accordo economica relativa alla cessione del numero 19. Adesso si aspetta la mossa dell’Al Hilal, che potrebbe battere definitivamente la concorrenza del calciomercato Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juve, finisce l’incontro tra il Milan e l’agente del francese: trovata una base d’intesa per la cessione! Ultimissime

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

