Theo Hernandez incontro decisivo a Casa Milan | svelato il futuro del terzino

Il futuro di Theo Hernandez, stella indiscussa del Milan, è all'ordine del giorno. Dopo un incontro cruciale a Casa Milan con il nuovo ds Tare, si delinea una strategia che potrebbe influenzare non solo la sua carriera, ma anche il mercato rossonero. In un contesto di incertezze post-pandemia, mantenere i talenti diventa fondamentale per la rinascita del club. Rimanete sintonizzati: il futuro di Theo potrebbe riservare sorprese!

Il terzino francese è uno dei casi in rossonero: il nuovo ds Tare ha incontrato l’agente, ecco cosa hanno deciso (Ansa Foto) – SerieAnews Theo Hernandez è stato nelle ultime stagioni uno dei calciatori principali del Milan. Prestazioni da top player assoluto che l’hanno trasformato ben presto in uno dei migliori terzini sinistri non solo d’Italia, ma d’Europa ed implicitamente del mondo. Gol ed assist senza soluzione di continuità uniti ad una difesa sempre attenta e puntuale. Insomma, un terzino che tutti vorrebbero. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Theo Hernandez, incontro decisivo a Casa Milan: svelato il futuro del terzino

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cerca Video su questo argomento: Theo Hernandez Incontro Decisivo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Tare, ci siamo: incontro decisivo nei prossimi giorni per il ruolo di direttore sportivo; Milan, in questa stagione Allegri non si è perso una partita del Diavolo; Theo Hernandez, futuro deciso: il nuovo ds Tare e quella proposta che può cambiare tutto; Rinnovo Theo Hernandez, incontro programmato con Tare!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Futuro di Theo Hernandez, summit a Casa Milan con l’agente: l’Al Hilal avanza

Da informazione.it: Un incontro decisivo si è svolto oggi a Casa Milan tra Manuel García Quilón, rappresentante di Theo Hernandez, e la dirigenza rossonera. Lo riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport , confermando che il ...

Milan-Theo Hernandez, incontro terminato: la verità sulla cessione

fantamaster.it scrive: Cessione Theo Hernandez - Incontro terminato tra il Milan e gli agenti del francese: svelata la verità sul suo futuro ...

Il Milan apre alle cessioni di Theo Hernandez e Reijnders: il punto della situazione

Riporta msn.com: Il Milan affronta decisioni cruciali per il futuro tra incontri decisivi e valutazioni di mercato per una squadra competitiva e sostenibile. Il Milan si trova in una fase decisiva della propria storia ...