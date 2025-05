The Terminal List | Dark Wolf data d’uscita e prime immagini della serie prequel!

Preparati a immergerti nell'azione tesa di "Dark Wolf", il prequel di "The Terminal List"! Prime Video rivela la data di uscita e le prime immagini, svelando i misteri che circondano Ben Edwards. Questo spin-off non solo approfondisce il passato del protagonista, ma si inserisce in un trend crescente di serie che esplorano le origini dei personaggi amati. Non perdere l'occasione di scoprire segreti inaspettati!

Preparati per il ritorno adrenalinico di The Terminal List! Prime Video svela la data di uscita e le prime immagini di Dark Wolf, la serie prequel che promette di esplorare i segreti più oscuri di Ben Edwards.

comingsoon.it scrive: The Terminal List: Dark Wolf è uno spy thiller che segue Ben Edwards (interpretato come nella serie originale da Taylor Kitsch) durante il suo percorso dai Navy SEAL ad agente paramilitare della CIA, ...

Come scrive serial.everyeye.it: Finalmente sappiamo quando arriverà, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video, The Terminal List: Dark Wolf.

Secondo sorrisi.com: La serie prequel di ”The Terminal List”, la serie con Chris Pratt, e racconta le origini del personaggio di Ben Edwards (Taylor Kitsch) ...