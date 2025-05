The Napoli Caresses la firma di Kevin de Bruyne

Il Napoli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l'arrivo di Kevin De Bruyne! La stellina belga, già simbolo di gioco spettacolare in Premier League, potrebbe diventare il fulcro della squadra campione d'Italia. In un momento in cui la Serie A si risveglia e punta su talenti internazionali, questo trasferimento rappresenta non solo un colpo di mercato, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti per il club partenopeo. Non perdere l'occasione di seguire questa avventura

2025-05-30 12:43:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Dopo aver annunciato a Hype e Saucer che Antonio Conte continuerà a capo del Napoli l’attuale campione dello “scudetto” ora si prepara Uno dei più firme a stella della sua storia: quella di Kevin de Bruyne. “Ci sentiamo più vicini alla chiusura della firma di Kevin de Bruyne. Siamo decisamente vicini, “G e Iovanni manna, Il direttore sportivo di Napoli, confermando i buoni sentimenti che hanno anche trasmesso il proprietario del club, Aurelio de Laurentiis. Ci sentiamo più vicini alla chiusura della firma di Kevin de Bruyne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cerca Video su questo argomento: The Napoli Caresses Firma Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sky - Conte-Napoli, slitta la firma: deciso il giorno dell'ufficialità

Segnala msn.com: Calciomercato Napoli - Arrivano notizie dell'ultim'ora dalla redazione di Sky Sport con il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che parla di quando arriverà la firma di ...