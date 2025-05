The Legend of Zelda | una star di Euphoria interpreterà la principessa Zelda?

Una nuova era per l'iconico franchise di The Legend of Zelda: una star di Euphoria potrebbe interpretare la principessa Zelda nell'attesissimo adattamento live-action! Questo casting non solo fa vibrare gli animi dei fan, ma riflette un trend crescente di trasposizioni cinematografiche di videogiochi. La curiosità spinge a chiedersi: sarà all’altezza dell’eredità di questo capolavoro? Rimanete sintonizzati per scoprire se il sogno diventerà realtà!

Il casting ideale della protagonista dell'adattamento di The Legend of Zelda potrebbe concretizzarsi secondo le voci di un noto insider. Finora nessuna notizia è trapelata sul cast dell'adattamento live-action di The Legend of Zelda, ma adesso il film tratto dal videogame di culto avrebbe trovato la sua possibile protagonista, secondo nuove voci. A interpretare la principessa Zelda potrebbe essere una star della serie Euphoria, più precisamente la bionda Hunter Schafer, come rivela l'insider Daniel Richtman. Il rumor è da prendere con le molle, visto che schaefer sarebbe da tempo la favorita dei fan e in molti chiedono a gran voce il suo ingaggio nel ruolo di Zelda in virtù della sua somiglianza fisica con il personaggio e del suo talento . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Legend of Zelda: una star di Euphoria interpreterà la principessa Zelda?

Cerca Video su questo argomento: The Legend Of Zelda Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Proplica spada suprema The Legend of Zelda: disponibile dal 27 maggio 2025; Il prossimo Hyrule Warriors sarà un vero prequel, con una storia inedita; Migliori giochi Nintendo Switch Lite; Zelda nel cosplay di missbrisolo da Tears of the Kingdom è semplicemente incredibile: ogni scatto è arte. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Legend of Zelda: i rumor svelano l'attrice in lizza per Zelda, è famosissima

Scrive cinema.everyeye.it: Scoprite quale famosissima attrice sarebbe in trattative, secondo le indiscrezioni, per il ruolo di Zelda nel film live-action.

The Legend of Zelda: una star di Euphoria interpreterà la principessa Zelda?

Riporta msn.com: Finora nessuna notizia è trapelata sul cast dell'adattamento live-action di The Legend of Zelda, ma adesso il film tratto dal videogame di culto avrebbe trovato la sua possibile protagonista, secondo ...

Il film di The Legend of Zelda potrebbe aver trovato la sua principessa in una nota attrice e modella

Segnala msn.com: Secondo l'insider Daniel Richtman, considerato una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda soprattutto l'ambito cinematografico, c'è la possibilità che la produzione del film di The Legend of Z ...