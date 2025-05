The gentlemen | inizio riprese con Michele Morrone Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto

La seconda stagione di "The Gentlemen" è ufficialmente in lavorazione, e le riprese con Michele Morrone, Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto promettono emozioni travolgenti. Con ambientazioni internazionali, la serie si inserisce in un trend sempre più forte di narrazioni globali che mescolano stili e culture. Un punto da non sottovalutare? L’abilità di coniugare il fascino del crimine con atmosfere cosmopolite. Non vediamo l'ora di scoprire le novità!

la seconda stagione di "the gentlemen": un ritorno con novità e ambientazioni internazionali. La serie televisiva britannica "The Gentlemen", spin-off dell'omonimo film del 2019 diretto da Guy Ritchie, si prepara a tornare con una nuova stagione ricca di sorprese. Dopo il successo ottenuto al cinema, la produzione ha deciso di espandere la narrazione anche nel mondo dello streaming, annunciando un nuovo capitolo che promette tensione, colpi di scena e ambientazioni internazionali. inizio delle riprese e anticipazioni sulla trama. Ufficialmente, le produzioni sono cominciate con l'obiettivo di rilasciare la nuova stagione entro la fine dell'anno corrente.

"Bridgerton" torna con la sua quarta stagione, attesa per il 2026, e si concentra su Benedict, interpretato da Luke Thompson.

