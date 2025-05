Tg Economia – 30 5 2025

In un contesto di ripresa economica, i consumatori e le imprese mostrano segnali di fiducia, un dato che fa ben sperare per il futuro. Entro il 2050, il rapporto pensionati-lavoratori si ridurrà a 1 a 1, sollevando interrogativi sul welfare. Ma non è tutto: il mercato immobiliare logistico continua a crescere in tutta Europa, indicando un cambio di paradigma nelle strategie aziendali. Rimanere aggiornati è fondamentale!

Italia leader in economia circolare: sfide e opportunità nel Rapporto 2025

L'Italia si conferma leader nell'economia circolare, posizionandosi al secondo posto tra i 27 Paesi dell'UE e al primo rispetto a Germania, Francia e Spagna.

