Testacoda sul Passante ora soluzioni condivise E riparte l’alta velocità

Bologna si trova al crocevia della mobilità del futuro. Con il testacoda sul passante, ora è tempo di soluzioni condivise: l’alta velocità riparte e le sfide sono molte. Riusciremo a rispondere alle reali esigenze dei cittadini? La sostenibilità economica dei progetti in cantiere è cruciale. È fondamentale riflettere sul fatto che ciò che costruiamo oggi potrebbe definirci domani. Prepariamoci a un viaggio verso una mobilità più intelligente e inclusiva!

Bologna, 30 maggio 2025 – Eutanasia o rianimazione della mobilità in Emilia-Romagna e nel Paese? Quali opere soddisfano realmente le esigenze delle persone? E qual è la durata ‘economica’ dei progetti in cantiere: possibili soluzioni che saranno terminate – se va bene – nel 2031 hanno, cioè, una potenzialità e una sostenibilità o nel 2035 dovremo ricominciare daccapo? I nodi vengono al pettine e urge un dibattito serio. Basato su dati fattuali per arrivare a una soluzione condivisa. Mentre la politica litiga o si divide, i cittadini sono in trappola. Intanto, sul tema dell’ alta velocità Bologna-Castel Bolognese, è atteso a breve il via all’iter sul corridoio in affiancamento all’autostrada dopo l’uscita da Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Testacoda sul Passante, ora soluzioni condivise. E riparte l’alta velocità

Cerca Video su questo argomento: Testacoda Passante Soluzioni Condivise Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Testacoda sul Passante, ora soluzioni condivise. E riparte l’alta velocità

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Il traffico dei veicoli non cala, Bologna al bivio tra aeroporto e cantieri. Atteso il via all’iter sul tracciato ferroviario in affiancamento all’autostrada ...

Nel Mezzo del Passante: "Non c’è spazio per farlo": "No, è l’unica soluzione"

Si legge su msn.com: Nonostante i lavori non siano ancora iniziati, la Regione sembra intenzionata a puntare su questa soluzione ... Claudio Calzolari condivide questa visione: "Trovo che il Passante di Mezzo sia ...

Assoimprenditori: soluzioni condivise contro il traffico sì, divieti no

rainews.it scrive: Ciò su cui gli imprenditori puntano è una collaborazione transfrontaliera e a soluzioni condivise. "In particolare - spiegano - a livello di Euregio cerchiamo il dialogo con le altre ...