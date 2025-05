Test genetico anche per Khelif Il nuovo esame obbligatorio per il World Boxing

Khelif si prepara a un nuovo inizio nel mondo della boxe, ma c'è un ostacolo da superare: il test genetico obbligatorio. Questo innovativo esame, introdotto per garantire sicurezza e integrità nello sport, sta rapidamente diventando uno standard nel settore. Un'opportunità per ripensare le regole del gioco, dove la scienza incontra la tradizione pugilistica. Riuscirà Khelif a conquistare il ring? La sfida è lanciata!

Se Khelif vorrà tornare nel circuito internazionale della boxe dovrà sottoporsi a un test genetico obbligatorio per salire sul ring. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Test genetico anche per Khelif”. Il nuovo esame obbligatorio per il World Boxing

