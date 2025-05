Tessile Prato chiama Europa Distretto modello di sostenibilità

Prato si fa portavoce di una moda sostenibile con il convegno "Prato Textile District Days". In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, il distretto tessile toscano si unisce per creare un modello virtuoso che punta a influenzare le politiche europee. Un'opportunità imperdibile per scoprire come l'innovazione e la tradizione possano camminare insieme verso un futuro eco-friendly. Non lasciarti sfuggire questa rivoluzione!

Il territorio e le istituzioni, il distretto e le associazioni di categoria: Prato scende in campo, squadra unita per incidere e contare in Europa. Con questo spirito si è tenuto il maxi convegno di due giorni, "Prato textile district days", al Museo del Tessuto, iniziativa promossa dal Tavolo del distretto. Confronto e dibattito, sul calendario la prima tappa della missione pratese al Parlamento Europeo, dal 3 al 5 giugno. In ballo c’è il futuro del distretto, in ballo c’è la tutela di quel patrimonio di cui Prato e le sue aziende sono pioniere dall’Ottocento in poi in fatto di riciclo tessile (oggi produce all’anno circa 35mila tonnellate di filato da fibre riciclate, 100 milioni di metri di tessuto riciclato). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tessile, Prato chiama Europa. Distretto modello di sostenibilità

