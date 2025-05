Terzo Paradiso ancora cambio di location | scelta ora la rotonda del lungomare Galilei

Il "Terzo Paradiso" trova finalmente casa nella suggestiva rotonda del lungomare Galilei a Gallipoli, dopo un lungo viaggio tra incertezze e spostamenti. Questa rinascita non è solo un trionfo per l'arte, ma anche un simbolo di come il patrimonio culturale possa riscoprire il suo posto nel cuore delle comunità . Un'opera che invita alla riflessione sull'equilibrio tra uomo e natura, proprio mentre cresce l'interesse per l'arte all'aperto. Scopri la sua

GALLIPOLI - L'opera del "Terzo Paradiso" cambia nuovamente location, che dovrebbe ora essere ormai quella definitiva, e troverĂ la sua casa dopo un lungo e ingeneroso periodo di oblio. Sembrava chiuso l'iter per formalizzare l'acquisizione dell'opera d'arte, realizzata in pietra leccese, del.