“Terroni da sterilizzare siete responsabili” | genitori di Martina Carbonaro denunciano offese sui social

Un tragico episodio che si trasforma in un attacco insensato sui social. Marcello Carbonaro denuncia il video su TikTok che offende la sua famiglia, un esempio del bullismo virtuale che dilaga online. Questo caso mette in luce un problema più ampio: l’assenza di rispetto e umanità sulle piattaforme digitali. Come possiamo proteggere le vittime da un'aggressione che va oltre i fatti, colpendo la loro dignità ?

Marcello Carbonaro, padre di Martina, ha sporto denuncia per un video su TikTok in cui un uomo attribuisce a lui e alla moglie le responsabilità per la morte della figlia, uccisa dall'ex fidanzato 18enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Terroni, da sterilizzare, siete responsabili”: genitori di Martina Carbonaro denunciano offese sui social

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.