Terremoto oggi in Emilia Romagna | trema la terra in provincia di Forlì-Cesena

Oggi, la terra ha tremato ancora in Emilia Romagna, con una scossa di magnitudo 2.6 a Forlimpopoli. Questo evento ci ricorda quanto sia importante la preparazione sismica nelle nostre vite quotidiane. In un periodo di cambiamenti climatici e sismi sempre più frequenti, la resilienza delle comunità diventa fondamentale. La tua sicurezza inizia dalla conoscenza: sei pronto?

Forlì, 30 maggio 2025 – Scossa di terremoto nel pomeriggio a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena. La terra ha tremato ancora una volta in Romagna con una scossa di magnitudo 2.6 alle 16.07 con epicentro a 4 km da Forlimpopoli. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione anche fuori dalla provincia di Forlì-Cesena e il tam tam si è presto diffuso anche sui social. “ L'abbiamo sentita tutti ”, esclama Monia. “Sentita molto bene zona via Campo di Marte”, dice Edda. “Zona centro e zona Schiavonia sentita bene”, fanno eco altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi in Emilia Romagna: trema la terra in provincia di Forlì-Cesena

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Oggi Emilia Romagna Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Terremoto oggi in Emilia-Romagna, lunedì 26 maggio 2025: scossa M 2.2 in provincia di Ravenna. I dati ufficiali Ingv; Il 20 maggio 2012 un violento terremoto scuote l’Emilia-Romagna; Terremoto Creta: scossa di magnitudo 6.0 sveglia l’isola greca; Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 3.2 a Borgo Pace, tutti i dettagli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto oggi in Emilia Romagna: trema la terra in provincia di Forlì-Cesena

Lo riporta msn.com: La scossa è stata registrata alle 16.07 con epicentro a Forlimpopoli ad una profondita di 10 km. Il sisma è stato avvertito in modo chiaro dalla popolazione ...

Scossa di terremoto a Forlimpopoli

Riporta rainews.it: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi pomeriggio alle 16.07 nel territorio di Forlimpopoli, a 4 km a nord del paese. Una scossa di magnitudo 2.6 ad una profondità di 10 km.

Terremoto oggi: scossa avvertita a Forlimpopoli

Si legge su corriereromagna.it: Una scossa di terremoto è stata registrata alle 16.07 nel territorio di Forlimpopoli, a 4 km a nord del paese. Una scossa di magnitudo 2.6 ad una ...