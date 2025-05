Terremoto Aprilia Martin prende posizione | l’annuncio mette le cose in chiaro

Aprilia è pronta a scuotere il mondo della MotoGP: Jorge Martin ha chiarito il suo futuro, contribuendo a un vero e proprio terremoto nel team. Con Marc Marquez in testa alla classifica e Pecco Bagnaia che fatica a trovare il ritmo giusto, la stagione 2025 si preannuncia avvincente. Quale sarà il destino di Bagnaia? La battaglia per il titolo si fa sempre più entusiasmante! Non perderti gli sviluppi di questa corsa mozzafiato.

Si delinea sempre di più un vero e proprio terremoto in casa Aprilia. Jorge Martin ha dato un annuncio ufficiale sul suo futuro. Prosegue la stagione della MotoGP 2025. Marc Marquez è sempre più al comando della classifica, con il fratello Alex che segue e con un Pecco Bagnaia sempre più lontano e sempre più in difficoltà. Il ducatista italiano sembra non esser a suo agio con la nuova versione della Ducati, con Marquez che sembra invece riuscire a gestirla meglio. Tutto ciò si traduce nel comando della classifica del pilota spagnolo con 196 punti, con il fratello a -24 punti e Bagnaia a -72 punti. 🔗 Leggi su Sportface.it

