Terranuova Traiana è pronta a stupire! Mentre in altre città toscane si parla di crisi e incertezze, qui l'entusiasmo è palpabile grazie all’arrivo dell’imprenditore Emanuele Goretti. La squadra punta a un rilancio ambizioso, in un clima di rinnovata speranza calcistica. Sarà interessante seguire come questo cambiamento possa influenzare non solo il club, ma anche l'intera comunità sportiva locale. Un segnale positivo in tempi turbolenti!

Arezzo, 30 maggio 2025 – Mentre a Montevarchi si parla in maniera esplicita di ridimensionamento, a San Giovanni siamo ancora alla ricerca di una compagine societaria e a Figline tutto tace in merito ai programmi futuri, a Terranuova si viaggia in un'altra direzione. Sarà per l'ingresso in società dell'imprenditore Emanuele Goretti o per il grande entusiasmo che ha portato la salvezza, fatto sta che in riva al Ciuffenna le prime mosse sono state a dir poco scoppiettanti. Detto del rafforzamamento societario, a stretto giro di posta sono stati annunciati, in ordine: il ritorno di Donello Resti nel ruolo di direttore sportivo, la conferma di Marco Becattini sulla panchina biancorossa - che non era affatto scontata - e, proprio oggi, l'annuncio dell'arrivo di Nario Cardini, storico dirigente e uno dei protagonisti della Sansovino dei miracoli con Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana. C’è voglia di stupire

Arezzo, 15 maggio 2025 – Il Direttore Generale del Terranuova Traiana, Simone Finocchi, esprime una valutazione positiva della stagione, evidenziando l'importanza della salvezza conquistata ai playout contro il Figline.

