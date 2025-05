Terracina alla guida sotto effetto di alcool e droghe | due arresti

Un episodio inquietante a Terracina: due uomini sono stati arrestati per guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Questo fatto non è isolato, ma si inserisce in un contesto nazionale sempre più preoccupante, dove la sicurezza stradale è messa a rischio da comportamenti irresponsabili. La questione è urgente: chi guida deve essere cosciente delle conseguenze. Fai la tua parte, la strada è di tutti!

Terracina, 30 maggio 2025- Nella giornata odierna, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, a conclusione dei necessari accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, due uomini del luogo, dell’età di 53 e 41 anni, per i reati di guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanza stupefacente. Nello specifico, lo scorso 4 maggio, i Carabinieri erano intervenuti in quel centro per un sinistro stradale, dove i due indagati, alla guida delle proprie autovetture, erano rimasti coinvolti in un sinistro stradale. Dagli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma presso una struttura sanitaria è emerso che, nella predetta circostanza, il 41enne era risultato positivo sia all’ alcol che alle sostanze stupefacenti, mentre il 53enne aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

