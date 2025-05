Terni titolo italiano per tre mamme unite dalla passione per il bodybuilding | Impresa epica

"Tre mamme, una sola passione: il bodybuilding che conquista l'Italia" In un mondo dove il fitness è sempre più al centro dell'attenzione, tre mamme hanno dimostrato che la forza non ha età né ruolo. Michela Capasso, insieme alle sue compagne, ha trionfato nelle federazioni di bodybuilding, abbattendo stereotipi e mostrando come la dedizione possa portare a risultati straordinari. Un esempio ispiratore per tutte le donne in cerca di una nuova sfida!

Un team vincente capace di trionfare nelle federazioni Physical culture association, Ainbb (Natural bodybuilding) e Wabba. Tre atlete e mamme unite dalla passione per il bodybuilding sono state capaci di conquistare risultati davvero rilevanti a livello nazionale. Si tratta di Michela Capasso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, titolo italiano per tre mamme unite dalla passione per il bodybuilding: “Impresa epica”

Cerca Video su questo argomento: Terni Titolo Italiano Tre Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tennistavolo: i risultati dei Campionati Italiani di Terni; Terni, bodybuilding: tre mamme campionesse d'Italia. Festa per Capasso, Perotti e Koumarova; Carlotta Ragazzini trionfa ai campionati italiani paralimpici di tennis tavolo; Morto Nino Benvenuti, un istriano che seppe portare alto il nome dell’Italia nel mondo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tre arresti polizia per traffico cocaina a Terni

Segnala ansa.it: Sono tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Terni ed eseguite dalla polizia nei confronti di altrettante persone ritenute, a vario titolo, responsabili di detenzione e ...

Terni, assalti notturni a tre distributori della città: presi dalla polizia due 43enni italiani

msn.com scrive: TERNI - In una notte hanno messo a segno tre furti in altrettanti distributori di benzina ma la polizia li ha presi con le mani nel sacco e arrestati. Si tratta di due 43enni italiani residenti ...

Terni, bloccati con mezzo chilo di hascisc per la movida: condannati quattro extracomunitari

Scrive msn.com: TERNI - Tre poliziotti dell’antidroga erano rimasti feriti nel corpo a corpo con i quattro pusher extracomunitari che trasportavano mezzo chilo di hascisc. La droga era destinata allo sballo ...