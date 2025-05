Terni otto nuovi ‘ospiti’ al Canile di Colleluna | Trovati appena nati dentro un sacchetto Venite a conoscerli

Otto piccoli cuccioli, trovati abbandonati in un sacchetto, hanno trovato rifugio al canile di Colleluna. Cuori coraggiosi e pronti a donare amore, questi adorabili cani cercano una famiglia che li accolga. In un'epoca in cui l'adozione diventa un gesto di responsabilità, ogni piccola vita salvata è un grande passo verso un mondo migliore. Venite a conoscerli: insieme possiamo fare la differenza!

Otto nuovi cuccioli sono stati accuditi dai volontari del Canile di Colleluna. Si tratta di cinque cagnolini maschi e tre femmine: “Trovati appena nati dentro un sacchetto per poi essere allattati e svezzati a mano”. Dopo aver raggiunto i quattro mesi di età sono stati trasferiti al canile ed ora. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, otto nuovi ‘ospiti’ al Canile di Colleluna: “Trovati appena nati dentro un sacchetto. Venite a conoscerli”

