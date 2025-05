Terni nuovo semaforo ed ampiamento della corsia di accumulo | Meno pericoli e circolazione più scorrevole

Terni si prepara a una viabilità più sicura e fluida con un nuovo semaforo e l’ampliamento della corsia di accumulo. Tre interventi strategici in pochi metri che promettono di ridurre i rischi e migliorare la circolazione, rendendo la città più a misura d’uomo. Con l’incremento delle auto in circolazione, queste migliorie sono fondamentali per garantire un futuro urbano più sostenibile e vivibile. Non perdere l’aggiornamento su come cambia il tuo tragitto quotidiano!

Tre distinti interventi racchiusi in poche centinaia di metri tra via Prati e via Aleardi. All’altezza del semaforo con direzione via dello Stadio è stata allungata la corsia di accumulo. In precedenza potevano sostare una decina di macchine, in attesa del semaforo verde. L’operazione è stata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, nuovo semaforo ed ampiamento della corsia di accumulo: “Meno pericoli e circolazione più scorrevole”

