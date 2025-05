Terni la storia professionale di Michele | Dalla Cascata delle Marmore al web Un progetto nato per amore del territorio

Dalla maestosa Cascata delle Marmore al mondo digitale, Michele Mattioni ha saputo unire passione e professione. A soli 37 anni, questo social media manager e content creator ha dato vita a un progetto che celebra il territorio umbro, mostrando come l’amore per la propria terra possa ispirare una carriera di successo. Scopri come un’intuizione può trasformarsi in un'opportunità straordinaria nel panorama del web!

Occhi puntati sull’obiettivo fotografico e cuore radicato nella sua terra. Il trentasettenne Michele Mattioni ha trasformato una passione in professione: “Grazie ad una intuizione”. Il professionista del settore è stato capace di crescere e diventare un social media manager e content creator. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, la storia professionale di Michele: “Dalla Cascata delle Marmore al web. Un progetto nato per amore del territorio”

