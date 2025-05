Terni cade nel fiume Nera nei pressi del Liberati | uomo salvato dai vigili del fuoco

Un pomeriggio di paura a Terni, dove un uomo di circa cinquanta anni è caduto nel fiume Nera. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il salvataggio è avvenuto senza gravi conseguenze. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante la sicurezza nelle aree fluviali, soprattutto in un momento in cui la natura e le attività outdoor stanno tornando protagoniste. La vigilanza e la preparazione sono fondamentali per affrontare le sfide quotidiane!

Intervento dei vigili del fuoco a Terni per il salvataggio di una persona. Nel pomeriggio di venerdì, un uomo di circa cinquant’anni è caduto nel fiume Nera all’altezza della San Martino, poco dietro lo stadio cittadino del Libero Liberati. La squadra dei vigili del fuoco della centrale di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, cade nel fiume Nera nei pressi del Liberati: uomo salvato dai vigili del fuoco

Terni, attimi di paura in via Rosselli: giovane cade nel fiume Serra da diversi metri | VIDEO

Terni, sabato pomeriggio: un giovane cade da diversi metri nel fiume Serra in via Rosselli. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno messo in salvo.

Terni: operaio cade nel fiume Nera, disperso

Terni: operaio cade nel fiume mentre taglia gli alberi, disperso

Terni: operaio cade nel fiume Nera, disperso

