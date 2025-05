Ternana-Pescara inizia la prevendita per l’andata della finale playoff | tutte le informazioni

L'entusiasmo per il calcio italiano cresce a dismisura con l'apertura della prevendita per la finale playoff tra Ternana e Pescara! Questo match cruciale non è solo una sfida sportiva, ma rappresenta un'opportunità unica per le squadre di conquistare la promozione. L'atmosfera è carica di aspettative: chi avrà la meglio? Non perdere l'occasione di essere parte di questo evento storico e assicurati il tuo biglietto!

Dopo la riunione dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, scatta da oggi la caccia al biglietto per la gara d’andata tra Ternana e Pescara valevole per la sfida d’andata nell’attesa finale playoff di Lega Pro, che decreterà l’ultima squadra a staccare il pass per la promozione nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana-Pescara, inizia la prevendita per l’andata della finale playoff: tutte le informazioni

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali

Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

