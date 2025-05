Ternana adesso tutti insieme per la serie B Liverani spinge | Squadra e tifosi compatti

La Ternana è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, e l’entusiasmo è contagioso! Con Liverani al timone, squadra e tifosi si uniscono in un abbraccio che profuma di Serie B. Dopo un finale di stagione incerto, la determinazione e la fiducia sono tornate a brillare. La doppia sfida con il Pescara si avvicina: sarà l’occasione per dimostrare che insieme si può volare alto. Forza Fere!

di Augusto Austeri TERNI La condizione e l’autostima della squadra sono in crescita, l’entusiasmo dei tifosi anche. Le Fere si preparano alla doppia sfida di finale con il Pescara dopo aver rispedito al mittente i forti dubbi che si erano manifestati nell’ultima fase della stagione regolare e dopo la sconfitta all’esordio nei playoff con la Giana Erminio. La Ternana che con grande sicurezza ha eliminato il Vicenza sembra aver ricomposto la frattura che si era generata tra i supporter dopo le varie vicissitudini e appare in grado di giocarsela anche con il Pescara, team che nell’ultima parte del campionato ha dirottato quasi tutte le energie mentali sulla preparazione degli spareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana, adesso tutti insieme per la serie B. Liverani spinge: "Squadra e tifosi compatti"

Venturini: «Dopo il trionfo del Padova, ora la città sia all'altezza della squadra e dei suoi tifosi»

Dopo il trionfo del Calcio Padova, la città deve dimostrarsi all'altezza dei suoi tifosi e della squadra.

