Il dibattito sul termovalorizzatore di Montello infiamma la provincia di Bergamo, con 46 comuni uniti contro questo progetto controverso. La Provincia si schiera al loro fianco, evidenziando un crescente interesse per l'ambiente e la sostenibilità . Questa mobilitazione locale riflette un trend più ampio: cittadini sempre più protagonisti nella salvaguardia del proprio territorio. La vera domanda è: quali alternative stiamo considerando per un futuro green?

Bergamo. Anche la Provincia di Bergamo si schiera al fianco delle 46 amministrazioni comunali nella loro contrarietĂ al termovalorizzatore che la Montello spa vorrebbe installare all’interno della sua area produttiva. La mozione è stata presentata dalla maggioranza durante il consiglio provinciale in via Tasso giovedì 29 maggio ed è passata a pieni voti: giĂ in passato la Provincia aveva manifestato piĂą di un dubbio. Il documento chiede, tra le altre cose, di richiedere alla Regione la possibilitĂ di introdurre nell’elenco dei criteri escludenti o penalizzanti per l’installazione di nuovi impianti “il valore delle emissioni non solo dell’impianto in autorizzazione ma piĂą nel complesso dello scenario emissivo totale della zona oggetto della localizzazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Termovalorizzatore di Montello, la Provincia al fianco delle amministrazioni contrarie

Mercoledì si apre la conferenza dei servizi sul contestato termovalorizzatore Montello. Quarantasei sindaci, insieme ai cittadini, si mobilitano in piazza per ribadire il loro “No” al progetto, che rischia di impattare negativamente sui loro territori.

