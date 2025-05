Terminal | il festival di circo contemporaneo di Udine promette di far toccare il cielo con un dito

Il Festival Terminal di Udine si prepara a stupire con un finale che sfida la gravità! Quest'anno, l'apice delle emozioni arriva a bordo di una mongolfiera, regalando al pubblico un'esperienza mozzafiato. Con quasi sessanta spettacoli, di cui sei anteprime, il festival celebra il circo contemporaneo in un contesto sempre più affascinante. Non perdere l'occasione di guardare il cielo e lasciarti trasportare dalle meraviglie dell'arte acrobatica!

Quest’anno il Festival Terminal farà toccare il cielo (sopra Udine) con un dito, al suo pubblico. A chiudere l’edizione sarà infatti uno strabiliante spettacolo a bordo di una mongolfiera: tutti con la testa all’insù e con il fiato sospeso. Uno, l’ultimo, dei quasi sessanta (di cui 6 anteprime. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Terminal: il festival di circo contemporaneo di Udine promette di far toccare il cielo con un dito

Cerca Video su questo argomento: Terminal Festival Circo Contemporaneo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Pesaro, torna Stupor Circus, il Festival Internazionale di Circo Contemporaneo

Da informazione.it: Al Parco Miralfiore, promosso dal Comune di Pesaro con l’AMAT in collaborazione con SIC Stabile di Innovazione Circense, dal 3 al 20 luglio 2025.Nei 60 appuntamenti per 10 spettacoli in programma, Stu ...

Cavallermaggiore: sotto lo chapiteau torna "Istantanea", festival di circo contemporaneo

Scrive cuneocronaca.it: Andrà, infatti, in scena sabato 31 maggio e domenica 1° giugno la quinta edizione del Festival di circo contemporaneo “Istantanea”. Due giorni di spettacoli di qualità, per pubblici di tutte le età, ...

Teatro di strada e circo contemporaneo. Weekend di eventi

Si legge su msn.com: Sempre più internazionale, il festival dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada a stretto contatto con la natura torna quest’anno con una quarta edizione che si sviluppa attorno a ...