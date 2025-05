Terme ecco il debito col Comune Oltre tre milioni di tasse arretrate

Montecatini Terme, una delle mete benessere più amate d'Italia, si trova ora ad affrontare una sfida economica: oltre tre milioni di euro di tasse arretrate. Questo pesante debito mette in luce la fragilità del settore termale, un simbolo di relax e salute, ma anche di un'economia in crisi. Come risponderà la città a questa situazione? La gestione oculata delle finanze potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro delle sue storiche terme.

Montecatini Terme, 30 maggio 2025 – Ammontano a circa tre milioni e 244mila euro i crediti vantati dal Comune di Montecatini nei confronti delle Terme. Come riportato nella relazione sul rendiconto di gestione dell’ente relativa al 2024, consultabile all’albo pretorio sul sito Internet dell’amministrazione, questa cifra è data dalla somma di vari arretrati relativi all’indennità di occupazione della Palazzina Regia, dove gli uffici amministrativi sono rimasti per un certo periodo di tempo dopo l’acquisto del Comune attraverso i fondi del Comitato interministeriale per l’economia (Cipe), dagli arretrati di tributi come Imu e Tari, e da quelli relativi all’utilizzo del suolo pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terme, ecco il debito col Comune. Oltre tre milioni di tasse arretrate

