Tentato omicidio a Palermo commerciante 43enne in coma dopo un pestaggio a colpi di spranga

Un'altra notte di violenza a Palermo: un commerciante di 43 anni è in coma dopo un brutale pestaggio. L’uso della spranga evoca scenari inquietanti, riflettendo un trend preoccupante di aggressioni che colpiscono chi lavora. La città, simbolo di rinascita e cultura, si trova a fare i conti con la propria oscurità. Riflessioni urgenti sulla sicurezza e il rispetto per chi contribuisce all'economia locale sono più necessarie che mai.

È stato colpito con una spranga a Palermo, ieri notte, da un gruppo di persone. Adesso si trova in coma all’ ospedale Civico di Palermo. La polizia indaga per tentativo di omicidio, dopo il ricovero al pronto soccorso del Civico di un 43enne dello Sri Lanka, titolare di un’ attività commerciale in via Dante. La vittima è stata aggredita in via Imera. Dopo un’ operazione chirurgica l’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tentato omicidio a Palermo, commerciante 43enne in coma dopo un pestaggio a colpi di spranga

Omicidio a Palermo, un uomo accoltellato per strada: almeno 6 fendenti al torace e all’addome

Palermo, 21 maggio 2025 – Un uomo di circa quarant’anni è stato assassinato stasera in viale dei Picciotti, colpito da almeno sei fendenti al torace e all’addome con un’arma da taglio.

Aggredito con una spranga in via Imera, commerciante in coma in ospedale

Il pentito: “Ecco chi paga il pizzo”. E sull’omicidio a Brancaccio…

