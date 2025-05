Tentano di rubare 600 euro in vestiti in un negozio del centro arrestati

Due giovani marocchini, 21 e 23 anni, sono stati arrestati a Treviso dopo aver tentato di rubare 600 euro in abbigliamento. Un episodio che mette in luce un aumento dei furti nei negozi, un fenomeno preoccupante legato alla crisi economica post-pandemia. Questo fatto non è solo un caso isolato, ma rappresenta un trend crescente che solleva interrogativi sulla sicurezza nei centri urbani e sul sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Hanno tentato di rubare capi di abbigliamento, per un valore di circa 600 euro, da un negozio del centro di Treviso ma sono stati arrestati dagli agenti delle volanti della polizia. In manette due cittadini marocchini di 21 e 23 anni, entrambi gravati da svariati precedenti. A chiamare il 113. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Tentano di rubare 600 euro in vestiti in un negozio del centro, arrestati

Spaccata al negozio di bici, commando blocca la strada: bottino cinquantamila euro

A Magenta, tre furti in pochi giorni scuotono la comunità , con l’ultimo che si distingue per la sua spettacolarità .

Ruba profumi per oltre 600 euro: 47enne bloccato e denunciato dai carabinieri; Rubano confezioni di caffè al supermercato: arrestati due uomini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Svuota lo scatolone di acqua al supermercato e lo riempie di carne, cameriere mestrino tenta di rubare 600 euro di spesa: fermato dal vigilantes

Riporta ilgazzettino.it: era richiuderlo e pagare quei 600 euro di merce come una banalissima confezione di acqua una volta in cassa: per questo motivo un 30enne mestrino è stato arrestato per tentato furto. Tentato ...

Cerca di rubare una bici da 600 euro in pieno centro, arrestato

Come scrive lanazione.it: L’uomo, già conosciuto a causa del suo passato, aveva puntato una bicicletta dall’importante valore economico (una Giant Escape 2 dal costo di 590 euro). L’intervento dei carabinieri ha ...

Tenta di rubare 100 euro di formaggio in un supermarket: denunciato

Secondo msn.com: Ne è nata una colluttazione: il vigilante è riuscito a prendere lo zaino (con all’interno 100 euro di formaggi) mentre lo straniero si è dato alla fuga. Ma dalle foto segnaletiche in questura ...