Tentano di rubare 600 euro di vestiti da H&M arrestati

Un tentativo di furto a Treviso svela un fenomeno crescente: il saccheggio nei negozi di moda. Due giovani marocchini, già noti alle forze dell'ordine, hanno cercato di rubare 600 euro di abbigliamento da H&M. In un periodo in cui il fast fashion è sotto i riflettori per sostenibilità e responsabilità, episodi del genere evidenziano le dinamiche sociali complesse dietro il consumo. La sicurezza nei negozi si fa sempre più imprescindibile!

Hanno tentato di rubare capi di abbigliamento, per un valore di circa 600 euro, da H&M, negozio del centro di Treviso, ma sono stati arrestati dagli agenti delle volanti della polizia. In manette due cittadini marocchini di 21 e 23 anni, entrambi gravati da svariati precedenti. A chiamare il 113.

Biancavilla, supermercato pagava i dipendenti 1,6 euro l’ora: arrestati imprenditore e direttore

La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un imprenditore e un direttore di un supermercato a Biancavilla per sfruttamento lavorativo.

Marocchini 20enni cercano di rubare 600 euro di vestiti da H&M: arrestati. In tasca avevano anche un coltello

Svuota lo scatolone di acqua al supermercato e lo riempie di carne, cameriere mestrino tenta di rubare 600 euro di spesa: fermato dal vigilantes

Cerca di rubare una bici da 600 euro in pieno centro, arrestato

