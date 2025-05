Tenta un selfie abbracciando la tigre allo zoo ma l’animale reagisce | il video fa paura

Un selfie con una tigre? Un'idea azzardata che si è trasformata in un incubo! Al Tiger Kingdom di Phuket, noto per le sue controversie sul trattamento degli animali, un tentativo di avvicinarsi a una delle creature più feroci del pianeta ha causato panico tra i visitatori. L'incidente mette in luce il dibattito sull'etica degli zoo e dei parchi tematici. Riflessioni necessarie sulla nostra relazione con la natura!

L'incidente al famigerato Tiger Kingdom di Phuket, in Thailandia, già noto alle cronache per l’utilizzo di animali selvatici come spettacolo per visitatori paganti. Nel video l'evidente paura dei presenti ma fortunatamente l'uomo ha riportato solo graffi e lievi ferite anche se ha rischiato molto. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Tenta un selfie abbracciando la tigre allo zoo ma l’animale reagisce: il video fa paura

La scuola romana delle risate, Massimiliano Bruno video intervista: «A Roma non abbiamo paura di essere cattivi»

Scopriamo il mondo della comicità romana con Massimiliano Bruno, protagonista del documentario "La scuola romana delle risate".

Cerca Video su questo argomento: Tenta Selfie Abbracciando Tigre Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Tenta un selfie abbracciando la tigre allo zoo ma l’animale reagisce: il video fa paura

Si legge su fanpage.it: L'incidente al famigerato Tiger Kingdom di Phuket, in Thailandia, già noto alle cronache per l’utilizzo di animali selvatici come spettacolo per visitatori ...