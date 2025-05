Tenta di investire i carabinieri al posto di blocco | fermato con la cocaina dopo folle inseguimento

Un inseguimento da film, ma purtroppo la realtà supera la finzione. Un 36enne ha tentato di investire i carabinieri al posto di blocco a Santa Maria a Vico, portando con sé un carico di cocaina. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma un segnale allarmante del crescente traffico di droga nel nostro Paese. Un invito alla riflessione: quanto è pericolosa la corsa verso l’illegalità?

Tenta di investire i carabinieri al posto di blocco, fermato dopo inseguimento e trovato in possesso di cocaina. E' accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio a Santa Maria a Vico dove i militari della locale stazione hanno tratto in arresto un 36enne. L'uomo, alla guida di un'auto, è.

