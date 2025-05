Tenta di adescare un ragazzino | aveva una galleria degli orrori tra foto e video

Un incubo nella vita reale: un uomo di 45 anni è stato arrestato per aver tentato di adescare un ragazzino, creando una vera e propria "galleria degli orrori" tra foto e video. Questo caso riporta l'attenzione su un fenomeno allarmante, che coinvolge la sicurezza dei più giovani nel mondo digitale. Un appello alla vigilanza: la prevenzione è fondamentale per proteggere i nostri ragazzi da simili atrocità.

Un vero e proprio film dell’orrore: si può senza dubbio definire così la vicenda terminata nelle scorse ore con l’arresto e la carcerazione di un 45enne altoatesino, su ordinanza emessa dal Gip di Trento. Le accuse nei suoi confronti sono agghiaccianti: produzione, detenzione di materiale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Tenta di adescare un ragazzino: aveva una "galleria degli orrori" tra foto e video

Cerca Video su questo argomento: Tenta Adescare Ragazzino Aveva Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tenta di adescare ragazzino. Quando il pericolo corre sui social

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Diffusione illecita di materiale pornografico, tentativo di adescare ... per aver commesso reati online sono cresciuti del 213%. Un fenomeno che non riguarda solo gli adulti, ma anche ragazzi ...

Tenta di adescare ragazzina al parco, la salva il fidanzato: 70enne in fuga

Secondo ilmessaggero.it: E' stata la ragazza, una 17enne in evidente stato di ... Ai poliziotti la 17enne ha anche raccontato che più di una volta, in precedenza, aveva notato quell'uomo, con un cane di piccola taglia ...

Tenta di adescare un ragazzino di 11 anni fingendosi una ragazzina, la mamma scopre tutto: 50enne arrestato

Scrive blitzquotidiano.it: Già soggetto a una misura cautelare emessa dal tribunale di Torino, dopo la denuncia della madre di un ragazzino di 11 anni ... accusandolo di aver commesso un grave reato nell’inviare quelle ...