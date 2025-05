Tennis tutto pronto per gli Internazionali di Perugia | tante sorprese per l' edizione del decennale

Il countdown è iniziato! Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia festeggiano il loro decennale con un'edizione ricca di sorprese e match mozzafiato. Questo Challenger 125, organizzato da Mef Tennis Events, non è solo un evento sportivo, ma un vero festival del tennis che celebra la passione per questo sport. Quest'anno, preparatevi a scoprire talenti emergenti e colpi spettacolari: il grande tennis è pronto a stupirvi!

Una settimana da ricordare, tra incontri di grande tennis e numerose sorprese. Così verranno festeggiati i dieci anni degli Internazionali di Tennis Città di Perugia- Gima Tennis Cup: il Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia è oramai alle porte

L'azienda di Anna Garavelli produce la terra rossa dei campi da tennis di tutto il mondo, dagli Internazionali a Roma agli Australian Open.

Anna Garavelli, cinquantenne cremonese e attuale amministratrice delegata di Terre Davis, si erge a simbolo di eccellenza nel settore della produzione di terre rosse per campi da tennis, conquistando il mercato italiano e internazionale.

Tennis, tutto pronto per gli Internazionali di Perugia: tante sorprese per l'edizione del decennale

