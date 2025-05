Tennis IBI2026 | già venduti oltre 2 000 biglietti per finale 2026

I fan del tennis non conoscono sosta! Dopo il successo strepitoso degli Internazionali BNL d’Italia, oltre 2.000 biglietti per la finale del 2026 sono già andati a ruba. Questo entusiasmo non è solo un segnale di passione, ma anche un chiaro trend: il tennis sta vivendo un momento d'oro in Italia. Prepariamoci a vivere un evento che promette emozioni indimenticabili nel cuore di Roma!

Roma, 30 mag. (askanews) – Dopo l’edizione da record appena conclusa, i tifosi si stanno già preparando per riempire il Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. In appena tre giorni e mezzo di vendita libera dei biglietti, scattata a mezzogiorno del 26 maggio, quasi un quarto dei biglietti disponibili sul Centrale per le finali 2026, previste per domenica 17 maggio, è già stato venduto. I dati aggiornati al 29 maggio 2025, infatti, rivelano che sono già stati acquistati 2.047 tagliandi su un totale di 8.347, al netto degli abbonamenti, dei posti riservati agli sponsor e alla corporate hospitality, alle tribune giocatori, ai posti per le autorità e la stampa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

