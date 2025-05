Temptation Island 2025 quando inizia? Tutte le informazioni

Temptation Island 2025 sta per tornare, e le aspettative sono alle stelle! La famosa trasmissione di Maria De Filippi promette nuove coppie, un'ambientazione mai vista prima e un carico di emozioni indimenticabili. Con il reality che continua a catturare l’attenzione del pubblico, ci si domanda: quali saranno i destini delle coppie in balia delle tentazioni? Preparati per un'estate ricca di colpi di scena e passione!

"Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Lo riporta novella2000.it: Ma quando inizia Temptation Island 2025? La trasmissione riparte ufficialmente giovedì 3 luglio 2025, cambiando così il suo storico giorno di programmazione. Non va più in onda il lunedì, ma il ...

Da fanpage.it: La prima puntata di Temptation Island 2025 andrà in onda giovedì 3 luglio 2025. Il reality condotto da Filippo Bisciglia sta scaldando i motori per tornare in onda con una nuova edizione in prima ...

Secondo dilei.it: Quando inizia Temptation Island 2025? L’estate è ormai alle porte e il programma condotto da Filippo Bisciglia si prepara a tornare in tv. Presto dunque le coppie protagoniste dello show metteranno ...