Tempesta solare forte sta colpendo la Terra | perché e che cos’è

Una potente tempesta solare sta investendo la Terra, portando con sé l'incertezza nel mondo delle telecomunicazioni. Classificata come G3, questa tempesta geomagnetica potrebbe influenzare non solo i segnali radio, ma anche i sistemi GPS. In un'epoca in cui la connettività è essenziale per il nostro quotidiano, ci ricorda quanto siamo vulnerabili agli eventi naturali. Preparati a seguire gli sviluppi di un fenomeno che ci ricorda l'imponenza dell'universo!

Il pianeta è colpito da una forte tempesta solare geomagnetica in queste ore, che potrebbe anche mettere a rischio in parte il funzionamento delle telecomunicazioni. La tempesta, inattesa, risulta essere molto forte, di livello G3 sulla scala di misurazione relativa. A G3 (Strong) geomagnetic storm was observed at 290216 UTC in response to negative polarity coronal hole high speed stream influences. A G3 warning is valid until 290600 UTC. Stay tuned for updates. Le info più recenti sulla tempesta solare. EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-Index of 6 expected Extension to Serial Number: 583 Valid From: 2025 May 29 0126 UTC Now Valid Until: 2025 May 30 0900 UTC Warning Condition: Persistence Issue Time: 2025 May 29 2056 UTC Cos'è una tempesta solare.