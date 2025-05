Telestense Socialisti ferraresi | La proprietà presenti un piano industriale credibile

Il Psi di Ferrara lancia un allerta: la storica emittente Telestense è in crisi e i suoi lavoratori stanno pagando il prezzo. In un momento in cui il mondo dell'informazione è sempre più sotto pressione, è cruciale che la proprietà presenti un piano industriale credibile. La stabilità dei media locali è fondamentale per la democrazia e la coesione sociale. Senza un intervento decisivo, rischiamo di perdere una voce essenziale per la nostra comunità.

Il Psi di Ferrara è intervenuto sulla "vicenda che coinvolge Telestense, storica emittente televisiva privata di Ferrara, i cui lavoratori – giornalisti, tecnici, personale amministrativo e commerciale – da mesi non ricevono regolarmente gli stipendi e vedono allontanarsi le promesse di rientro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Telestense, Socialisti ferraresi: "La proprietà presenti un piano industriale credibile"