Telefonate e messaggi tra Andrea Sempio e i suoi amici nel giorno del delitto di Chiara Poggi | approfondimenti sui tabulati

Le indagini sul misterioso delitto di Chiara Poggi continuano a svelare nuovi particolari. Recenti approfondimenti sui tabulati telefonici rivelano un fitto scambio di messaggi tra Andrea Sempio e i suoi amici il giorno dell'omicidio. Questo sviluppo non solo riaccende l'attenzione su un caso che ha scosso l'Italia, ma riflette anche un trend crescente: la tecnologia come chiave per risolvere i crimini irrisolti. Ogni messaggio potrebbe contenere la veritĂ .

Milano, 30 maggio 2025 – Non si fermano le indagini sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Numerosi gli approfondimenti sulle telefonate e i messaggi che si scambiarono,  il giorno della morte di Chiara Poggi, Andrea Sempio  – il nuovo indagato nell'inchiesta riaperta a Pavia - e Roberto Freddi e Mattia Capra, due degli amici della comitiva di cui faceva parte anche Marco Poggi, fratello della vittima. Tra le 9.58 e le 12.18 del 13 agosto 2007,  ci furono sei “contatti” telefonici, registrati sui tabulati. Contatti di cui non venne fatto alcun cenno nei verbali delle testimonianze dei ragazzi, che all'epoca erano poco piĂą che maggiorenni, e su cui gli inquirenti hanno voluto fare approfondimenti con le nuove audizioni iniziate giĂ nelle scorse settimane e pure con sequestri anche di vecchi telefoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Telefonate e messaggi tra Andrea Sempio e i suoi amici nel giorno del delitto di Chiara Poggi: approfondimenti sui tabulati

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio

Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre.

Cerca Video su questo argomento: Telefonate Messaggi Andrea Sempio Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Andrea Sempio e il mistero delle telefonate: chiamò a casa Poggi soltanto quando Chiara era sola; Andrea Sempio, la veritĂ sulle tre telefonate a casa Poggi; Garlasco oggi, ultime notizie in diretta: Andrea Sempio, Alberto Stasi e Marco Poggi; Garlasco, dalle tre telefonate di Andrea Sempio alla Playstation e la versione di Marco Poggi: tutte le incong. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuove telefonate al centro dell’inchiesta sulla morte di chiara poggi a garlasco nel 2007

Si legge su gaeta.it: La riapertura dell’indagine sul caso Chiara Poggi a Garlasco svela nuove chiamate e messaggi tra Andrea Sempio, Roberto Freddi e Mattia Capra, evidenziando discrepanze nelle testimonianze e movimenti ...

Approfondimenti su contatti telefonici tra Sempio e amici

Lo riporta msn.com: Tra le 9.58 e le 12.18 del 13 agosto 2007, la mattina in cui venne uccisa a Garlasco Chiara Poggi, ci furono sei "contatti" telefonici, registrati sui tabulati, tra Andrea Sempio, il nuovo indagato ne ...

Garlasco, dalle tre telefonate di Andrea Sempio alla Playstation e la versione di Marco Poggi: tutte le incongruenze

Si legge su msn.com: A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco si arricchisce di nuovi interrogativi. Al centro dell’attenzione torna Andrea Sempio, l’amico di Marco Poggi, ...