Tecnologia e spiritualità | al via il percorso multimediale all' Abbazia del Goleto

...il nuovo percorso multimediale all'Abbazia del Goleto, la spiritualità si fonde con l'innovazione. Immagina di camminare tra storia e natura, mentre tecnologie avanzate ti raccontano leggende e tradizioni millenarie. Questo progetto non solo valorizza il patrimonio culturale, ma promuove un turismo sostenibile che risveglia i sensi e l'anima. Scopri come il passato può guidarti nel presente, trasformando il tuo viaggio in un'esperienza unica!

I cammini storico-religiosi si confermano sempre più come pratiche di turismo sostenibile, capaci di unire spiritualità, cultura e riscoperta dei territori: la tecnologia si propone come una guida intelligente e coinvolgente, capace di arricchire l’esperienza del pellegrino e del visitatore. Con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tecnologia e spiritualità: al via il percorso multimediale all'Abbazia del Goleto

